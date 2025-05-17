美擬重啟北約與俄理事會

知情人士透露，美國總統特朗普早前提出烏克蘭和平計劃，其中包括承認俄羅斯控制克里米亞和部分烏克蘭領土、解除對俄制裁，並在目前戰線上凍結戰爭；重啟北約—俄羅斯理事會則是提案中新增的部分。北約—俄羅斯理事會於2022年成立，旨在促進北約與俄羅斯之間合作與對話，但從俄烏衝突2022年爆發以來一直處於凍結狀態。

否認阻烏參與北約峰會

對於傳出北約成員國為避免與美國總統特朗普發生矛盾，於是未邀請烏總統澤連斯基出席下月北約峰會，美國國務卿魯比奧周四回應稱不知消息從何而來，強調多名北約外交官已提出邀請澤連斯基，許多非北約成員國領導人亦被邀請，只是不一定出席。魯比奧另指出，北約峰會舉行時，所有成員國國防開支將達到至少佔國內生產總值（GDP）2%，未來10年提升至佔5%。