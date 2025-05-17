普京拒赴會捱轟 歐盟將實施制裁

俄羅斯總統 普京

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京拒絕出席在土耳其的俄烏停火談判，引來西方國家指摘。德國總理默茨周四宣布，歐盟將於下周二對俄實施制裁。英國首相施紀賢亦批評普京拒絕談判，以拖延烏克蘭同意的停火30天安排，反映俄方阻礙和平。歐盟委員會主席萊恩昨日表示，為加大對普京的施壓力度，歐盟正着手制訂新一輪對俄制裁方案。

默茨指出，烏克蘭總統澤連斯基親身抵達土耳其伊斯坦布爾，是重要的善意姿態，普京需為自己缺席而承擔後果，歐盟的制裁方案已準備好，將於下周二通過方案。烏媒引述歐盟高級官員透露，制裁針對俄羅斯「影子艦隊」近200艘船、30家參與逃避制裁的公司，以及與俄軍事工業複合體有關75個實體和個人。默茨補充，只要存在法理基礎，歐盟就會沒收俄羅斯資產，並正討論對俄能源領域、銀行業實施進一步制裁。

挪威已交付部分F16予烏 另外，挪威去年7月宣布向烏克蘭提供F16戰機。挪威國防部長桑德維克周四透露，該國將在本年底前按計劃完成向烏交付，並證實部分F16已交付，但基於安全問題拒絕透露至今具體數量。桑德維克形容，挪威透過提供戰機，與國際F16聯盟其他成員合作，幫助加強烏克蘭防空能力。

烏克蘭總統 澤連斯基 德國總理 默茨 歐盟（圖）的制裁方案包括針對俄羅斯的「影子艦隊」。（Getty Images圖片）