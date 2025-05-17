時隔3年俄烏首見面談判 同意千名戰俘交換

允繼續溝通 約定詳擬停火條件建議 俄烏代表昨日下午在土耳其伊斯坦布爾正式展開逾3年來首次直接會談，歷時約兩小時。會後，俄方代表團表示對結果感到滿意，談判將繼續；率領烏方代表團的烏克蘭防長烏梅羅夫透露，烏俄在會談中討論了停火問題，雙方同意交換1,000名戰俘。烏克蘭總統澤連斯基則透過電話向美國總統特朗普表示，烏克蘭已準備好快速實現和平，強調如果俄羅斯拒絕「全面和有條件的停火」，就必須施加嚴厲的制裁，直至俄方準備好結束戰爭。

倘俄拒停火 烏：須加制裁 土耳其、美國和烏克蘭代表率先在當地上午10時45分在土耳其總統府辦公室舉行3邊會議；土、俄、烏3方隨後於下午1時37分在同一地點召開3邊談判。俄方代表團由總統顧問梅津斯基擔任團長，成員包括副外長加盧津和副防長福明；烏方代表包括烏梅羅夫、總統辦公室主任葉爾馬克及外長瑟比加。雙方會前沒有握手，期間透過翻譯對話。

歐洲指俄立場不可接受 原定親自出席談判的澤連斯基，則前往阿爾巴尼亞出席歐洲政治共同體峰會。在峰會上，澤連斯基與法國總統馬克龍、德國總理默茨、英國首相施紀賢及波蘭總理圖斯克，與特朗普通電話。施紀賢表示，他與多位歐洲領袖一致認為，俄羅斯在和談中的立場是不可接受的。烏梅羅夫透露，烏俄在伊斯坦布爾的會談中討論了停火問題、同意交換戰俘，並討論了澤連斯基和普京之間的接觸問題。有美媒指，烏方除了提出停火30日的要求，同時要求歸還被俄方驅逐的烏克蘭兒童；烏方同時認為，俄方提出的要求遠超預期。有報道指出，作為停火條件，俄方代表團要求烏軍從頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區撤軍。

俄羅斯就伊斯坦布爾談判結果發表聲明，指莫斯科注意到基輔要求舉行兩國元首會晤、莫斯科和基輔同意提出各自的停火願景、雙方約定詳細擬定各自關於停火的建議，俄羅斯準備繼續與烏克蘭談判。有消息人士指出，俄羅斯代表團計劃當日離開伊斯坦布爾返回莫斯科。土耳其外長菲丹形容，俄烏談判是「世界和平的重要一天」，雙方同意交換戰俘、作為「建立信任的措施」；俄烏官員還同意以書面形式，與對方分享可能實現停火的條件，各方原則上亦同意再次會晤。

較早前，澤連斯基周四抵達安卡拉後，公開質疑俄方派出沒有決策權的「假」代表團。他宣布烏方代表團將改由烏梅羅夫率領；又強調派出代表團，是出於對美國總統特朗普和土耳其總統埃爾多安及的尊重，並希望邁出緩和局勢、結束戰爭的第一步，又指摘俄方派出低級別代表團是不重視談判，表明其沒結束戰爭的決心。此前，梅津斯基強調，代表團是按普京指示參加會談，完全有權談判。俄外交部長拉夫羅夫同日表明，俄方談判目標是透過解決衝突的根源來實現長久和平，而非簡單停火。對於澤連斯基的假代表團言論，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指對方是小丑、失敗者、完全沒有受過教育。烏克蘭外交部發言人蒂赫伊反擊稱，俄外交部再次淪為笑柄。

美國國務卿魯比奧周四批評，俄方代表團的級別反映談判不太可能取得有意義進展，但仍期盼俄方宣布同意停火。他認為談判想取得突破，必須有特朗普直接參與，特朗普的目標是實現和平，無論是從30天停火、一天停火還是達成協議開始，結果比過程更重要。

華重申撐循政治解決危機 對於俄烏官員在土耳其會談，中國外交部發言人林劍昨重申，在烏克蘭危機問題上中方立場一貫明確，支持一切致力於和平的努力，支持俄烏開啟直接談判、開啟直接對話，希望有關各方繼續通過對話談判達成一份公平、持久、有約束力，並為各當事方接受的和平協議，最終實現烏克蘭危機政治解決。本報綜合報道

俄羅斯總統顧問

梅津斯基 直至周四，俄烏仍持續發生戰鬥衝突。