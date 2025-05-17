重病嫗親赴提醫藥費 銀行門外倒斃

家屬指職員要求本人辦理 分行否認 湖南省株洲市一名62歲的老婦重病住院期間，周三讓子女帶身份證到中國農業銀行株洲田心分行，提取一筆5萬元人民幣（約5.5萬港元）的定期存款，以作支付醫藥費之用，銀行職員卻要求老婦親自到場才能辦理。老婦由家人用輪椅推到銀行後，卻在銀行門外死去，事件引發爭議。分行事後稱，未要求老婦親自到銀行，家屬則要求銀行提供閉路電視畫面，以還清白。

疑密碼不對 女兒代取遭拒 死者彭姓老婦的姪兒彭先生稱，姑媽因糖尿病引起的併發症身體很差，姑丈已過身，姑媽有3名女兒，其中一人也因患病在醫院治療。姑媽其中一名女兒當日帶着證件和存款單到銀行打算取款，「可能是密碼不對，（銀行）不讓取」。後來家人告知彭婦身體不好，銀行職員卻仍要求親自到場辦理。家人無奈將彭婦帶到銀行，後來她感到不適，被家人帶到銀行門外透氣，不久便去世。內媒報道指，法醫確定彭婦是死於突發疾病。

分行周四受訪時表示，事發後第一時間開展善後處置，並配合公安調查。初步得知，彭婦的大女陳×周三帶母親的定期單及兩人身份證到櫃台支取定期存款，連續三次輸入密碼錯誤後，陳×表示會帶彭婦到分行辦理，但未向職員說明彭婦身體情況。

指未獲告知可提供上門服務 彭先生表示，姑媽一隻腳因糖尿病截肢，另一隻腳早前跌傷骨折，當日打算取款到骨科醫院接受治療。他堅稱表妹明確告知分行職員母親病重，只是沒告訴詳細病症，分行職員當時也未告知可提供上門服務。事發當晚，彭婦的錢已取出來。株洲市公安局石峰分局田心派出所表示，警方已介入。本報綜合報道