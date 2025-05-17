浙江能源集團前董事長 涉違紀自首

童亞輝1960年生，浙江寧海人，杭州大學經濟系畢業，留學日本京都大學並獲碩士學位，其後於中國社會科學院獲得博士學位。他早年在原煤炭工業部、中國煤炭銷售運輸總公司等單位任職。童亞輝2001年回到浙江參與組建浙能集團，歷任總經理、副董事長等職務，2016年10月正式擔任浙能集團董事長、黨委書記，直到2020年末卸任。2021年，他被增選為政協第十二屆浙江省委員會常務委員，曾任浙江省港澳台僑和外事委員會主任等職務。浙能集團2020年12月宣布應省委決定，因年齡原因，免去童亞輝的集團黨委委員、書記職務，提議不再擔任浙能集團董事長、董事職務。