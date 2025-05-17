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南非外交部擅改台駐處地址
南非在大陸施壓下，多番要求台灣駐當地代表處遷離首都比勒陀利亞。在雙方仍在談判之際，南非外交部官網近日將台駐處位於比勒陀利亞的地址刪除，改為約翰內斯堡地址。台外事部門周四強調，駐處仍正常對外運作，後續如果有任何更新資訊，將適時對外說明。（綜合報道）
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