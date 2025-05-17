鹽田港緊急應對美線出貨高峰

鹽田國際集裝箱碼頭當值經理林日生表示，一艘前往美國的船舶將操作超過2,000個貨櫃，目前碼頭每天有6班船開往美國，各船公司正協調靠泊位以應對繁忙運輸需求。他直言，這兩天忙得熱火朝天，頻繁與橋吊司機溝通，聲音有些沙啞，當日「對講機都用掉兩塊電池」。上海吳淞路一間貨代公司這兩天不斷有客戶電話湧入，海運的訂艙單大量確定。目前不少平台的美國航線貨櫃艙位已一艙難求，預計對美航線的「爆艙」還將持續一段時間。