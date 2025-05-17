中法巴黎舉行高級別財金對話

【本報綜合報道】第10次中法高級別經濟財金對話周四在法國巴黎舉行。對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰與對話法方牽頭人、法國財政部長隆巴爾共同主持對話。

冀充實雙邊經濟合作內涵 何立峰表示，中方願同法方一道，落實好兩國元首重要共識，密切多邊國際事務協調，維護開放合作的國際經貿環境，充實雙邊經濟財金合作內涵，挖掘互利合作潛力，着力營造良好的貿易投資環境，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新活力，同時帶動引領中歐合作實現新發展。

隆巴爾表示，法方高度重視對華關係，願同中方一道，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，支持多邊主義和自由貿易。法方將進一步為中國消費者提供高質量產品；法方將提供更好營商環境，吸引更多中國企業赴法投資展業，推動法中經濟財金領域務實合作取得更多積極成果。

對話期間，雙方圍繞多項議題進行了深入溝通交流，簽署了中法禽肉和種禽種蛋合作文件。會後，何立峰和隆巴爾共同出席了中法企業家座談會，並分別致詞。