傳美農產品擬零關稅 台農民轟出賣喊反對

促協定公開透明 將業界代表納決策過程 對於台灣與美國的關稅談判，有傳台當局擬將美國農產品進口關稅降為零，作為緩解美方高關稅交換條件。台灣農民自主行動聯盟昨日從行政院走到立法院前抗議，反對民進黨犧牲台灣農民及農業，期間高喊：「出賣台灣農業、農村及農民生存權，同時出賣全台民眾。」

水稻相關從業者逾30萬人 台灣農民自主行動聯盟表示，如果美國稻米零關稅進口，將導致台灣稻米產業全面「滅頂」；而水稻產業鏈龐大，從秧苗、代耕、農機、農藥肥料、加工、運輸等等，相關從業者高達30萬人以上。統計顯示，台灣農牧戶數為76萬戶，戶內人口233萬9千人，農牧就業人口為44萬7千人；漁業戶數為12萬9千戶，戶內人口32萬4千人，漁業就業人口4萬3千人。

該聯盟指出，若政府接受農產品零關稅政策，實質上是拿本國農民利益去「交換」關稅讓利，犧牲基層、迎合強權的外交策略，根本無視農民長年來的辛勞與貢獻，也與民意背道而馳；任何涉及農業命運的貿易協定，應公開透明，並納入農民代表參與決策過程。聯盟又呼籲政府，盡快與民間共同建立農貿協議民主監督機制，納入農民團體、消費者團體以及社會公正人士等各界代表，作為與美談判時捍衞台灣農權的民意後盾。

官員稱與美談判結果良好 負責對美經貿談判的行政部門副院長鄭麗君同日表示，和美方兩次關稅談判結果溝通良好，並透露行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮周四在濟州島參加亞太經合組織貿易部長會議場邊，和美國貿易代表格里爾分享對未來台美經貿合作的期盼及近期再磋商的期待。鄭麗君稱台灣已準備好，零時差與美方保持緊密溝通，基本立場是全力維護台灣產業利益，守護民眾健康及糧食安全。本報綜合報道