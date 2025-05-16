罕見逾10卡藍鑽 1.68億天價成交

【本報綜合報道】瑞士日內瓦蘇富比周二舉辦的一場高級珠寶拍賣會上，一顆獲譽為史上最重要的罕見10.03克拉藍鑽，以2,150萬美元（約1.68億港元）成交，由美國一名私人收藏家透過電話競標購得。

美收藏家電話競投得標 早於拍賣前，名為「地中海之藍」（The Mediterranean Blue）的藍鑽已在阿聯酋、中東、亞洲及美國巡展，引起收藏界高度關注。藍鑽產自南非，原石重達31.94克拉，歷經半年切割打磨才呈現今日樣貌。蘇富比北美、歐洲及中東珠寶業務主管布盧寧（Quig Bruning）形容，該顆藍鑽是近年市場上最頂級的艷彩藍鑽，見證了全球收藏家對稀有寶石的狂熱需求。

除了該顆藍鑽外，同場拍賣會上，藍色系寶石皆表現亮眼，如一枚5.83克拉淡藍鑽戒指以132萬美元（約1,030萬港元）成交，而另一對共47.64克拉的無鑲嵌枕形白鑽則以350萬美元（約2,730萬港元）落槌。整場拍賣總成交額達4,600萬美元（約3.59億港元），成交率近100%。