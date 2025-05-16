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中越國際道路運輸線開通
中國至越南河內的國際道路運輸線路正式開通，首班貨運車隊於周三正式從廣西南寧和雲南昆明同步發車。貨運車隊運載電子零件、新鮮蔬菜和百貨等，駛往河內。兩條運輸線路貫通中方通過河口口岸和友誼關口岸至河內，貨運車隊持大湄公河次區域便利貨物及人員跨境運輸協定（CBTA）證件首次入境越南腹地。（綜合報道）
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