板門店特別參觀 事隔年半再開放

韓朝關係續緊張 准公眾遊覽未有期 南韓統一部昨日表示，今日重啟因韓朝局勢緊張而被叫停的板門店特別參觀項目，是該項目相隔一年半再次開放。面向公眾的普通參觀項目重啟時間待定，需根據特別參觀的實際營運情況綜合評估後再安排。

統一部官員表示，今次將率先恢復面向統一政策相關人員的特別參觀，首場的參觀人員為正接受國立統一教育院統一政策指導者課程培訓的17名學員，包括局長、課長級公務員及公營企業高層。該部門強調，在充分制訂訪客安全對策的基礎上，與管轄板門店的聯合國軍司令部協商後決定先行營運特別參觀項目。

外國客盼參觀 呼聲高漲 板門店參觀項目自前年7月美軍士兵擅自越境事件發生後全面中斷。雖然同年11月22日統一部重啟特別參觀，但因南韓政府中止《九一九韓朝軍事協議》部分條款效力，朝方隨即宣布全面廢棄該協議，並為板門店執勤人員配槍，導致緊張局勢驟然升溫。為了安全起見，統一部於同年12月1日再次叫停參觀項目。

此後，聯合國軍司令部主辦的活動與外國人訪問活動雖不時進行，但統一部面向韓國民眾的參觀項目停擺至今。隨着外國訪客頻繁造訪，要求恢復參觀項目的呼聲不斷高漲。

統一部表示，在充分制訂訪客安全對策的基礎上，與管轄板門店的聯合國軍司令部協商後決定先行運營特別參觀項目。至於面向公眾的普通參觀項目重啟時間尚待定，需根據特別參觀的實際營運情況評估後再作決定。本報綜合報道