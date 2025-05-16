以拒新停火框架 美將加強施壓

【本報綜合報道】加薩停火談判周三在卡塔爾首都多哈舉行，以色列傳媒引述消息報道，美國總統中東問題特使威特科夫與以色列總理內塔尼亞胡進行約兩小時通話，希望推動以方接受新的結束戰爭框架，但內塔尼亞胡拒絕，談判截至周三深夜尚未取得重大突破，未來48小時美國將加強施壓。

知情官員透露，內塔尼亞胡堅持威特科夫今年較早前的提議，即要求巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯釋放剩餘一半在生人質，換取一周停火，以巴期間就停火條件談判。但威特科夫已放棄上述方案，改為推動更明確框架，包括長久停火和結束哈馬斯掌權。哈馬斯則要求在達成停火後才釋放人質，並表明願意解除武裝，將政權移交予巴勒斯坦技術官僚。

報道指，威特科夫仍強烈要求以色列和哈馬斯妥協，他明白以色列談判小組的權力有限，才選擇與內塔尼亞胡通電話。人質家屬周二與威特科夫會面時，要求美國向內塔尼亞胡施壓結束戰爭，威特科夫則強調以色列是主權國家，華盛頓不會強迫其決定。但以色列官員指美方態度強硬，如不願妥協將損失慘重。

以軍強攻加薩 釀80巴人亡 與此同時，以色列國防軍周三對加薩地帶加強攻勢，加薩衞生部指至少80名巴勒斯坦人死亡，大部分死者在北部賈巴利亞遇襲，包括婦孺。

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