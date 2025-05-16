憂美政策影響世盃安全 人權組織促FIFA重研主辦權

【本報綜合報道】美國、加拿大及墨西哥將聯手舉辦2026年世界盃，美媒周三報道，國際人權組織「人權觀察」擔憂球迷及球員安全無法得到保障，促請國際足協（FIFA）會長恩法天奴重新考慮是否讓美繼續舉辦決賽周賽事。

報道指，人權觀察在信中提及，美國總統特朗普可能針對一些國家實施簽證禁令，頒布針對性少數群體（LGBTQ）新法律，以及限制和平示威等，種種因素威脅賽事能否正常舉行，從根本破壞世界盃包容精神及FIFA非歧視政策，故FIFA須制訂明確標準，確保尊重球員、球迷及世界盃其他參與者權利。

特朗普上周在華盛頓表示，2026年美墨加世界盃將是場特別賽事，政府各部門會努力確保賽事安全舉辦，保障赴美觀看賽事的遊客在每個環節都能獲得舒適體驗。有知情人士透露，恩法天奴曾在某次閉門會議上私下告訴其他FIFA高層，特朗普邊境政策不會影響比賽。