特朗普訪卡塔爾 簽值1.89萬億協議

包括210架波音客機及軍備交易 繼續中東訪問行程的美國總統特朗普，周三轉抵卡塔爾首都多哈，與該國元首塔米姆會談，討論俄烏戰事及伊朗核問題等。白宮稱，美國和卡塔爾簽訂總值超過2,435億元（美元‧下同，約1.89萬億港元）的多項協議，包括卡塔爾向美國購買210架波音客機。

促美施壓 為加薩添和平 在簽署儀式前，塔米姆與特朗普進行約兩小時的正式會談，雙方討論一系列雙邊和地區議題，包括俄烏戰事及伊朗核問題等，並談及投資、能源及軍事安全合作。塔米姆表示，期待與美國商討投資能源及軍事合作，又稱相信特朗普能為中東地區帶來和平。特朗普晚上出席塔米姆為他舉行的國宴。塔米姆致詞時，促請特朗普利用影響力向相關方施壓，為加薩帶來和平。

雙方達成一系列經濟及防務協議。白宮聲明說，卡塔爾航空與美國簽署總值960億元（約7,488億港元）的合同，購買多達210架波音787夢想客機和777X客機、價值近20億元（約156億港元）的MQ-9B武裝無人機、價值約10億元（約77.8億港元）的反無人機武器系統等。白宮表示，協議可為美國每年生產維持15.4萬個職位，也是波音歷來最大的寬體飛機和787客機訂單。

另外，近日傳出卡塔爾王室準備向特朗普贈送一架豪華波音747飛機，用作美國總統專機，引發利益輸送爭議。卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德周三澄清，飛機並非贈予特朗普的私人禮物，而是兩國政府間交易，雙方仍在審查。

卡方：非贈波音機 乃交易 穆罕默德接受美媒採訪時形容，今次是非常簡單的兩國政府間交易，兩國國防部仍在研究轉讓飛機的可行性，正接受法律審查，不明白為何此事會成為大新聞。他強調，如美國需要某樣東西，且完全合法，而卡塔爾有能力提供，就不會迴避提供協助，原因只是出於愛，而非回報。但如交易被視為非法，卡塔爾當然會撤回。

對於特朗普指卡塔爾就提供飛機主動接觸，穆罕默德並未證實，又否認卡塔爾試圖通過金錢在美國建立影響力，強調該國一直幫助和支持美國，出於相信兩國友誼需要互惠互利。他列舉卡塔爾過往向美國提供的幫助，包括全球反恐戰爭、美軍撤出阿富汗，以及協助美國人質在世界各地獲釋。本報綜合報道