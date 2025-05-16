德英合研新型武器 射程逾2000公里

【本報綜合報道】英國國防大臣賀理安昨日與德國防長皮斯托留斯在柏林會晤，英國政府公布，兩人將正式宣布英德聯合研發新型深度精準打擊武器，其射程將超過2,000公里。

賀理安在聲明指，在風險日益增加的世界，北約和歐洲盟友團結一致，夥伴關係正幫助雙方讓國防成為經濟增長的引擎，創造就業機會，提高技能，並推動英國和德國的投資。兩國亦將討論共同採購海上巡邏和偵察機魚雷，並宣布德國購買英國製造軍用橋樑的協議。

皮斯托留斯周三在柏林會見菲律賓國防部長特奧多羅，菲方公布兩人簽署國防合作協議，同意擴大在網絡安全、國防武器、後勤以及聯合國維和行動的合作範圍。皮斯托留斯去年訪問馬尼拉時，與特奧多羅承諾加強兩軍之間長期關係。

菲船頻闖黃岩島 華促勿挑釁 在北京，對於菲律賓近期頻繁派護衞艇企圖侵闖中國黃岩島領海，並炒作中國軍艦採取高風險機動動作，中國國防部新聞發言人蔣斌昨日強調，菲軍艦企圖強闖黃岩島領海，中方採取必要措施阻攔驅離，完全正當合法、專業克制；要求菲方停止一切侵權挑釁的危險舉動，不要挑戰中方維護國家領土主權和海洋權益的堅定決心，否則自食苦果。