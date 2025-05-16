歐盟再制裁俄 200油輪列黑名單
【本報綜合報道】俄羅斯與烏克蘭周四計劃在土耳其談判前夕，歐盟周三批准對俄實施第17輪制裁，重點打擊俄方用來規避石油制裁的「影子艦隊」，還有在歐洲進行網攻、侵犯人權和破壞活動的個人。
將於下周二實施
歐盟輪值主席國波蘭表示，代表歐盟27個成員國的外交官周三在比利時布魯塞爾舉行會議，批准上述方案，將於下周二正式實施。當中包括將約200艘用於規避俄羅斯石油出口限制的油輪列入黑名單，禁止歐盟公司與約30個通過第三國規避制裁的實體開展業務，75名個人和實體因參與俄羅斯的戰爭機器而被列入清單，被指控協助向俄軍供應物資的越南、塞爾維亞、土耳其等國的公司面臨制裁，將有數十名俄羅斯官員被列入制裁名單。
法國外長巴羅周三受訪指，美國和歐洲應該使用毀滅性的制裁，掐住俄羅斯的喉嚨，迫使其同意與烏停火。德國總理默茨周二亦警告，如本周在實現烏克蘭和平方面沒真正進展，俄羅斯將面臨更多歐盟制裁，敦促俄總統普京赴土耳其與烏總統澤連斯基討論停火。
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