歐盟再制裁俄 200油輪列黑名單

【本報綜合報道】俄羅斯與烏克蘭周四計劃在土耳其談判前夕，歐盟周三批准對俄實施第17輪制裁，重點打擊俄方用來規避石油制裁的「影子艦隊」，還有在歐洲進行網攻、侵犯人權和破壞活動的個人。

將於下周二實施

歐盟輪值主席國波蘭表示，代表歐盟27個成員國的外交官周三在比利時布魯塞爾舉行會議，批准上述方案，將於下周二正式實施。當中包括將約200艘用於規避俄羅斯石油出口限制的油輪列入黑名單，禁止歐盟公司與約30個通過第三國規避制裁的實體開展業務，75名個人和實體因參與俄羅斯的戰爭機器而被列入清單，被指控協助向俄軍供應物資的越南、塞爾維亞、土耳其等國的公司面臨制裁，將有數十名俄羅斯官員被列入制裁名單。