澤連斯基土耳其呆等 停火談判普京拒現身

特朗普亦不赴會 俄烏代表見面恐徒勞 時隔3年、俄烏昨日在土耳其重啟的新一輪停火談判，但在俄羅斯總統普京缺席下，過程可謂一波三折。烏克蘭總統澤連斯基率先開火，批評俄方代表團層級太低，形同裝飾。外界一度擔心會談流局而終，但澤連斯基和土耳其總統埃爾多安會晤後，表示已派出代表準備與俄方談判，並指基本目標是實現停火。惟美國總統特朗普乘坐空軍一號飛往阿聯酋時對記者說：「在普京和我見面之前，甚麼都不會發生。」

當地傳媒引述消息指，俄烏會談很可能在當地時間上午10時在伊斯坦布爾的多爾瑪巴赫切宮總統府以閉門形式舉行。上午10時過後，烏方表示談判啟動的報道毫無根據，稱其為假新聞。隨後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，「伊斯坦布爾的談判。在土方的提議下推遲到下午」。但有土耳其外交部消息人士透露，俄烏雙方根本仍未安排會晤。

澤連斯基昨日飛抵安卡拉時，向傳媒質疑俄方派往伊斯坦布爾的外交官級別，顯示俄方並未認真對待此次談判，形容對方「虛偽」。但澤連斯基與埃爾多安會晤後，表示烏方將和俄方會談，代表團由國防部長烏梅羅夫擔任團長。澤連斯基表示，如果當天能在技術層面達成停火協議，與普京的會晤便可跳過，同時敦促如果俄羅斯不表現出談判意願，就必須對莫斯科施加更大壓力。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫昨日公布，普京於周三晚就談判召開籌備工作會議。當被問及、如果美國總統特朗普訪問伊斯坦布爾，普京是否會考慮前往土耳其時，他回應指，普京在未來數天不會參加在土耳其舉行的俄烏會談。另外，克里姆林宮同日較早前表示，俄羅斯代表團正在伊斯坦布爾等待烏克蘭代表，但對方還沒有到，稱不知道會談將如何進行。

特朗普周三表示，願意前往土耳其出席俄烏談判，但前提是普京也出席。惟莫斯科和華盛頓當日公布的談判代表團名單顯示，普京和特朗普都不赴會。不過，特朗普昨日在卡塔爾表示：「我本來打算前往土耳其，但情況非常艱難，如果合適的話周五將會前往當地（土國）。」美國國務卿魯比奧昨日在土耳其安塔利亞參加北約非正式外長會議時說，華府對俄烏和平進程缺乏進展已感到不耐煩，特朗普願意考慮任何能夠促成公正持久和平的機制。

傳普京不願平起平坐 較早前，克里姆林宮周三公布，普京確定俄烏談判俄方代表團名單，包括總統助理梅津斯基、外交部副部長加盧津、武裝力量總參謀部總局局長科斯秋科夫、國防部副部長福明以及來自外交部、國防部及總統辦公室的4名專家組成員。

有美媒指出，普京缺席此次談判的決定，令俄烏雙方在會談中取得任何突破的可能性更加渺茫。俄媒則引述克里姆林宮內部消息指，普京無意接受澤連斯基提出的一對一會面要求，消息人士指出，普京認為澤連斯基不配與他平起平坐，只會在對方公開投降情況下，才考慮見面。

另有美媒引述知情人士透露，由於俄羅斯拖延公布代表團成員名單，澤連斯基一度準備取消出席談判，直至周二晚美國中東問題特使威特科夫和歐洲官員說服澤連斯基，參與談判將對烏克蘭有利，若俄方不出席就會顯得欠缺停火誠意，將承擔後果；若俄方出席，俄烏雙方就可能更接近停火。本報綜合報道

俄烏戰事持續多年，烏軍續在前線作戰。

（Getty Images圖片） 俄羅斯副防長福明 烏克蘭防長烏梅羅夫 推動俄烏談判重要事件時序 美國國務卿魯比奧