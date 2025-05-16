北京落雹 受理近3萬保險報案

【本報綜合報道】北京周二晚上突降冰雹，內媒從國家金融監督管理總局北京監管局了解到，當日大風、雷陣雨和冰雹天氣過後，北京已受理各險種報案2.82萬宗，主要為車險報案。

車停橋下躲避 阻交通涉違法

當日落冰雹期間，路上一些車輛停在橋下躲避，導致後方嚴重擠塞。北京清律律師事務所高級律師範鈺表示，交通安全法明確規定，車應在規定地點停放，若在道路上臨時停車，不得妨礙其他車輛和行人通行。車主將車停在橋下，客觀上妨礙了正常交通通行，涉嫌違法停車。交管部門提醒，貿然停車可能引發追尾等更大風險，若需停車也應選擇安全區域並開啟危險報警閃光燈，避免阻礙交通。