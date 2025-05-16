深圳女拔齒後頭痛難忍 揭口內遺手術針

近年不少人會到廣東省深圳市洗牙補牙，深圳市民黃女士早前在一家口腔門診部拔除智齒之後，因持續劇烈頭痛覆診，揭發拔智齒時手術針被留在口內。黃女士已向深圳市福田區衞健部門投訴，獲回覆投訴受理，正依法展開調查。

門診僅欲賠2190元 黃女士稱，上月30日到深圳福田區怡景口腔門診部拔牙後，醫生表示牙根留在口腔內，但沒關係，不用理會。惟黃女士回家後三天內持續感到劇烈頭痛，晚上睡不好，於是本月3日回到診所檢查。這時醫生表示有手術針留在她的嘴裏，口腔門診部負責人聯絡上級醫院協助，黃女士接受全身麻醉手術取出手術針，目前仍住院接受治療。她稱，因這次事故已請假10天，不滿口腔門診部只提出初步賠償一次性精神損失2,000元人民幣（約2,190港元）。

衞健部門介入調查 內媒記者前往該口腔門診部，負責人稱正和黃女士積極溝通協商，希望得到一個雙方都能接受的合理結果。深圳市福田區衞健部門已受理黃女子投訴，正依法展開調查。有律師表示，民法典規定，患者在診療活動中受到損害，醫療機構或者其醫務人員若有過錯，應由醫療機構承擔賠償責任，如果醫生拔牙時違反口腔診療操作規範，沒有盡到合理注意義務，沒有及時發現車針斷裂殘留，醫療機構應該向患者承擔醫療過錯的損害賠償責任，賠償患者因此受到的損失。本報綜合報道