去年起 新疆破3300宗經濟犯罪

【本報綜合報道】新疆維吾爾自治區公安廳周二召開新聞通氣會，通報去年以來全疆公安機關在打擊和防範經濟犯罪方面取得的成效，共破獲各類經濟犯罪案件逾3,300宗，挽回經濟損失超120億元（人民幣‧下同，約129.6億港元）。

挽回損失超129億 通報指出，針對非法集資領域，新疆公安機關展開專項行動，重點打擊「私募基金」投融資、「養老項目」、區塊鏈及虛擬幣等新興領域的非法集資犯罪，並針對傳銷犯罪開展網絡傳銷犯罪集中打擊行動，成功偵破多起假借「助農利民」、「鄉村振興」等政策名義進行虛假宣傳的傳銷案件。

在保護民營企業方面，新疆公安機關重點打擊內部腐敗及職務侵佔等犯罪，去年以來破獲逾80宗案件，挽回損失逾5,000萬元（約5,400萬港元），同時嚴厲打擊醫藥、建築和民生領域的串通投標犯罪，破獲逾50宗相關案件，追繳違法所得逾6,000萬元（約6,480萬港元）。

另外，新疆公安機關展開境外經濟犯罪嫌疑人緝捕「獵狐」行動，去年以來已從境外勸返、逮捕4名在逃人員。