姦殺獨居88歲婦 山西中年漢伏法

殘虐下體扯出腸 刑警見死狀倒吸涼氣 山西省忻州市河曲縣一名48歲男子，2022年醉酒後闖入一名88歲老婦家中強姦對方，期間更徒手撕裂受害人會陰、由體內拉出腸管，最終老婦雙側肋骨骨折、子宮破裂，失血慘死。忻州市中級人民法院公布，涉案男子故意殺人和強姦罪成，周二已被槍決。

網上流傳法院文件顯示，事發於2022年9月24日，當晚劉永奇對梁老太實施的暴行令人髮指：撕扯、毆打、性侵，導致老婦雙側肋骨12處骨折，會陰部被撕扯出7厘米長的裂口，盆腹腔腸管斷裂缺失，子宮破裂。法醫鑑定時，傷痕令見慣慘案的刑警都倒吸涼氣。而劉永奇作案後，竟若無其事離開現場，直到次日清晨村民發現梁老太冰冷的屍體。

兇手不服上訴 二審維持原判 警方通過現場血漬和DNA比對迅速鎖定劉永奇，他被落網後試圖以醉酒失憶為由逃避，辯稱「喝多了，甚麼都不記得。」但鐵證如山下，忻州中院一審以故意殺人罪、強姦罪判處其死刑。劉永奇不服上訴，山西高院二審維持原判，最高人民法院核准死刑。本周二，忻州市中院遵照最高法院長簽發的執行死刑命令，劉永奇被驗明正身押赴刑場執行槍決。

內媒評論指出，國內農村空巢老人佔比已達70%，其中像梁老太這樣獨居的老人逾3,000萬。在山西這宗案件，梁老太的住所沒有監控，案發時無人察覺異常，直到翌日才被發現，暴露出農村治安體系的致命短板。

評論稱，懲罰從來不是終點，如何在悲劇發生前築牢防護網更為重要，例如或許該給所有獨居老人，裝上緊急呼叫按鈕，及讓法律援助延伸到每個鄉村角落。本報綜合報道