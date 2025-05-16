兩岸國際

華擴入境免簽範圍 增5國家

中國外交部昨日宣布決定擴大免簽國家範圍，自下月1日起至明年5月31日，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭持普通護照人員實行免簽政策。內媒另引述外交部領事司消息指，中國和烏茲別克斯坦關於互免簽證的協定下月1日生效。（綜合報道）
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