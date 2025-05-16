首位80後上場 國防部新發言人亮相

【本報綜合報道】國防部新任新聞發言人蔣斌昨日在例行記者會首次亮相，成為國防部第9位新聞發言人，也是首位80後新聞發言人。他宣布中央軍委日前決定，調整組建中國人民解放軍陸軍兵種大學、中國人民解放軍信息支援部隊工程大學、中國人民解放軍聯勤保障部隊工程大學等3間院校，均為高等教育院校，面向社會招收普通高中畢業生，而招生專業、招生數量等資訊後續結合年度招生計劃適時發布。

解放軍願與俄深化戰略關係 蔣斌稱，陸軍兵種大學以陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院為基礎組建，校本部位於安徽合肥；信息支援部隊工程大學以國防科技大學信息通信學院、陸軍工程大學通信士官學校為基礎組建，校本部位於湖北武漢；聯勤保障部隊工程大學以陸軍勤務學院、陸軍軍事交通學院本部及所屬汽車士官學校為基礎組建，校本部位於重慶。

另外，解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊日前參加俄羅斯衞國戰爭勝利80周年閱兵活動，蔣斌指中國軍隊願與俄方一道，進一步深化戰略互信、加強戰略溝通、拓展務實合作，不斷增強兩軍關係良好發展勢頭，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係增添新的內涵，為維護和加強全球戰略穩定發揮重要作用。他又介紹，「中新合作-2025」海上聯合演習上周五至今日在新加坡樟宜海軍基地及新加坡以東附近海空域舉行，是兩軍第4次舉辦該系列演習，對進一步深化務實合作、提升海上聯合行動能力具有重要意義。