稱華製路由器安全成疑 美議員籲禁售

【本報綜合報道】中國電訊設備製造商聯洲國際有限公司（TP-Link）的無線路由器，早前被指令用家面臨網絡入侵的風險。美國17名共和黨籍國會議員前日致函商務部長盧特尼克，以國家安全為由要求禁止TP-Link設備在美銷售。

阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）等國會議員在信中指控，TP-Link與北京關係密切，該公司是明顯而現實的危險，中國透過其設備進入美國系統，之前美國當局甚至不知道有這些漏洞存在。信中強調，他們一天不採取行動，北京就能多贏一天，美國的競爭企業因此蒙受損失，美國安全繼續受到威脅。

TP-Link否認指控，宣稱該公司是美國企業，包括中國在內的外國政府沒法控制產品設計與生產。該公司美國業務負責人受訪時，否認公司與中國軍方和情報機構有聯繫，又稱已將公司所有最敏感的職位轉移到美國。

能源部另指中國電池存惡意設備 另外，英媒前日報道，美國能源部在來自中國的功率逆變器及電池內發現惡意通訊設備，包括蜂巢式無線電設備，令設備資訊可繞過美國防火牆傳輸，正評估是否構成安全風險。中國駐華盛頓大使館發言人強調，中方反對泛化國家安全概念，歪曲及抹黑中方基礎設施建設成就。