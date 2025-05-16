內幕披露 政經壓力迫使白宮讓步

美國駐華大使 珀杜

【本報綜合報道】美國總統特朗普發起的中美貿易戰近日驟然降溫，雙方開會後同意大幅互降關稅。美媒《華盛頓郵報》前日引述消息報道，是政治和經濟壓力迫使特朗普讓步。分析認為，特朗普支持者亦受到高關稅損害，導致其政府在不足4個月內反覆修改關稅政策。

關稅政策改逾50次 知情人士披露白宮官員勸說特朗普的內幕，指他最初不願降低對華關稅，但支持他的藍領工人不滿情緒與日俱增，上月底碼頭工人、貨車司機等愈來愈多工人抱怨，關稅成本和中美貿易中斷損害他們的利益，大型企業和政治盟友也反對高關稅政策。財長貝森特及其他幕僚紛紛向特朗普發出警告，如再不降低關稅，他可能失去選民支持，促使他改變立場。

報道分析指，特朗普政府試圖利用關稅政策在短時間重塑全球經濟，但會產生巨大政治和經濟反作用，特朗普支持者也不能幸免。據統計，他今年初就職以來，白宮已宣布50多項新關稅政策或修改，單與關稅有關的行政命令已逾10項，他大約每周都會發布一項相關行政命令。專家指出，特朗普朝令夕改，政策變化之多前所未有，這種波動反映短期內實現其改變美國貿易的目標困難。

另外，美國駐華大使珀杜上周三在白宮宣誓就任，中國外交部發言人林劍昨日在記者會回答有關提問時稱，中方願為珀杜來華履職提供便利。中方始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和處理中美關係，也希望美方和中方相向而行。