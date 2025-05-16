美降關稅華掀搶運潮 貨櫃預載量277%狂飆

鹽田港單日5船出海 費用翻逾倍 因應中國和美國大幅互降關稅，外貿企業爆發「搶運潮」。內媒昨日引述貿易追蹤機構Vizion公布的數據指，在中美互降關稅後，在美國下單、從中國到美國的貨櫃箱運輸預訂量飆升近3倍。另有指中美貿易官員昨在濟州島出席亞太經合組織（APEC）會議期間舉行會談。

Vizion戰略業務發展副總裁特雷西（Ben Tracy）表示，截至上周一的7天平均預訂量為5,709個標準貨櫃箱，而截至前日的7天平均預訂量飆升277%至21,530個標準貨櫃箱。負責全國對美出口貨量逾1/4的深圳鹽田港，單單在前日便有5艘貨船出發往美國。貨運費用亦隨即急升，有船公司下月初標準貨櫃運費索價6,000元（美元‧下同，約4.68萬港元），此前僅為2,500元（約1.95萬港元）。

中美貿易官員或APEC會談 美國貿易代表格里爾昨日至今日在濟州島，與APEC成員國的同行會面。英媒引述南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教透露，格里爾昨在出席APEC會議期間，與中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成鋼舉行會談。兩人之前在瑞士日內瓦舉行的中美經貿談判中，已有過接觸。

南韓今年主辦APEC會議，以「構築可持續的明天」為主題，旨在實現2040年普特勒杰瓦願景，這包括美國總統特朗普在內的領導人在2020年達成的共識，呼籲共同努力，實現一個自由、開放、公平、非歧視、透明和可預測的貿易和投資環境。APEC成員國代表在今次會議，可能討論如何應對被美關稅政策攪動的全球貿易環境，多國將尋求與格里爾會談，試圖減輕特朗普貿易政策的影響。

另外，中國商務部新聞發言人何詠前昨日表示，中方對通過對話溝通解決經貿關切始終持開放態度。依據中美日內瓦會談共識，雙方同意建立經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持溝通，中方將適時發布相關消息。她另提及，美方針對進口汽車、鋼鋁的232關稅，以及對進口藥品發起232調查，中方敦促美方盡快停止，通過平等對話，妥善解決各方關切。

針對美國商務部下屬工業安全局近期公告顯示，在世界任何地方使用華為昇騰晶片均違反美方出口管制，何詠前稱，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並將採取堅決措施維護中國企業正當權益。本報綜合報道

中美互降關稅後，中國出口至美國的貨品大增。（Getty Images圖片） 中國商務部副部長李成鋼 美國貿易代表 格里爾