汶川震災幸存 重返救援隊伍醫院 女子投身護士送暖

【本報綜合報道】內媒周一報道，17年前時年16歲的女子黃丹在中國四川省汶川地震中被埋在廢墟，最終由陸軍第九五八醫院醫療隊救出。基於這段經歷，令她萌生起從醫的願望，如今已如願成為該醫院的護士之一。

黃丹憶述地震發生時，她和同學受困於教學大樓廢墟中，在絕望等待裏，身邊同學的呼救聲愈來愈弱，她內心亦充滿慌張與絕望。醫院醫療隊隊員成功救出她後，不僅為她包紮傷口、餵食，還耐心疏導其心理創傷，這也激發了她未來的職業路向。

奔走高原邊防 以專業報恩 黃丹於2018年考取護工證後，主動加入曾救她於苦難的醫院工作，並申請加入紅岩醫療隊。多年來，她跟隨隊伍奔赴高原和邊防，以專業能力報恩。她表示，當年醫療團隊的關懷使她堅定信念，如今希望將這份溫暖傳遞給更多人。