致力昆省文化承傳 原住民力推家鄉語言

【本報綜合報道】語言文字是承傳民族文化的橋樑。澳洲傳媒前日報道，昆士蘭省兩名年輕原住民女子為此成為春風化雨的女教師，與社區共同設計有關原住民語言的學校課程，致力讓後代重新掌握並流利使用。

執教鞭 初小起授關鍵詞 揚納（Mayarr Yanner）及福特（Karen Ford）分別擔任伯克敦州立學校的原住民語言教師及課程主管。該校九成以上學生是原住民，2019年起制訂原住民語言相關官方課程，讓學生在小學早期先學習「Gayi」（即「你好」）等關鍵詞和短語，高年級則用原住民語言展開學習藥用植物和叢林食物等活動，成為昆省過百間學校倣效的榜樣。

22歲的揚納表示，比起學校教授的日文，她幼時更希望可流利說出家鄉語言，現時原住民語言在其任教學校除每周一的課程外，在校內亦無處不在。其父對女兒教授原住民語言感到非常自豪，又提到部落老人早在去世前留下相關正確文字錄音，希望培育後代與語言文化重新建立聯繫。