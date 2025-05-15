裸辭追逐航海夢 自學揚帆成網紅

美漢鼓勇踏出首步 偕愛貓歷巨浪驚濤 美國傳媒前日報道，一名男子去年毅然辭職，在距離加州海岸逾600海里的太平洋上，與愛貓展開一場從俄勒岡州到夏威夷的冒險航行，一圓心中夢想。他隨後將這段旅程記錄下來，並上傳至影音平台，每日上漲數萬人關注，意外成為網絡紅人。

診斷患先天病 轉捩點 29歲的威傑（Oliver Widger）去年從任職11年的輪胎公司辭職，變賣全部家當並提前支取退休金，只為購買一艘二手帆船實現航海夢。他坦言已受夠了美國企業的工作模式，而3年前被診斷出先天頸椎病變更成為催化劑，使他更明白人生需要及時行樂。

慳食儲錢 維修二手船 儘管毫無航海經驗，威傑全靠自學成為船長，過去一年以豆類和大米果腹，儲錢維修該艘1990年代生產的帆船。出航首日其影片已爆紅，目前更累計獲逾3萬美元（約23.4萬港元）捐款，遠超其原定一萬美元（約7.8萬港元）的信用卡還款目標。他憶述，航行期間曾經歷驚險風暴，約兩層樓高的巨浪一度使船舵故障，所幸最後他成功克服難關，形容這使他脫胎換骨。

目前，威傑距離夏威夷尚有半個月航程，坦言最期待抵達後能夠洗熱水澡及喝冰啤酒。他鼓勵一眾網民稱，所有他從前認為自己不可能實現的事情，其實只需鼓起勇氣踏出第一步，往後的事便能順理成章繼續完成，揚言追逐夢想真的可行。本報綜合報道