兩岸國際

中方籲在札幌公民 小心熊襲

中國駐日本北海道札幌市總領事館周二發布提示，指近期當地有熊等野生動物出沒、無差別傷害案，以及時有交通肇事逃逸傷亡事件、性騷擾事件，呼籲領區中國公民及中國遊客加強防範，注意人身安全，並注意熊出沒。如遇安全威脅等可向警方及領事館求助。（綜合報道）
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