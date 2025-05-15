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華青遊馬國假綁架 母促撤案
廣東省佛山市一名在新加坡留學的「富二代」18歲青年，傳出上月30日到馬來西亞旅遊時遭綁架勒索巨款，當地警方將他救出，並逮捕一名中國籍疑犯。惟該青年其後被揭發是自導自演綁架案，與同黨雙雙被控，其母打算向警方要求撤銷案件。（綜合報道）
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