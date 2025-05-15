加州兄弟槍殺父母 有望假釋

美國加州洛杉磯比華利山一對年輕兄弟於1989年用散彈槍殺死父母，案件轟動一時。涉案兄弟萊爾（Lyle Menendez）和埃里克（Erik Menendez）於1996年被判處終身監禁，不得假釋，至今服刑35年。洛杉磯縣高等法院周二改判兩人50年至終身監禁，可獲假釋。（綜合報道）