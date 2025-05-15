加拿大新內閣上場 誓抗美關稅影響

總理矢言堅定維護主權 加拿大總理卡尼周二率領新內閣在渥太華總督府宣誓就職。卡尼的辦公室發聲明指，加拿大人民選出新政府，授權他們來定義加拿大與美國的新經濟和安全關係，強調新政府將堅定不移地維護加拿大主權。

財長無換人 勒布朗掌對美貿易 卡尼周二公布新內閣名單，再率領新內閣在渥太華的總督府宣誓。除總理外，新內閣有28名部長，其中商鵬飛留任財長、阿南德調任外長、原外長趙美蘭調任工業部長、勒布朗繼續負責對美貿易事務、前財長方慧蘭擔任運輸及國內貿易部長，高盛前銀行家霍奇森（Timothy Hodgson）將主管能源與礦產部。

加拿大輿論普遍認為，新內閣將繼續專注於對抗美國關稅和發展本國經濟。卡尼曾指出，預料不會輕易接受美國總統特朗普提出的第一份協議，意味加美需進行廣泛的談判，修改美國、加拿大和墨西哥在特朗普第一任期內簽署的北美自由貿易協定。另外，卡尼承諾振興國內經濟，以抵禦美國關稅造成的衝擊。首批措施預計包括降低所得稅、制訂預算案、向議會提交法案以取消商品跨省流通面臨的聯邦貿易壁壘。

今年3月9日，卡尼以壓倒性優勢當選加拿大自由黨新領導人，3月14日接替杜魯多出任加拿大第24任總理並首次組閣。在4月28日舉行的加拿大聯邦眾議院選舉中，自由黨獲勝，卡尼留任總理。惟由於自由黨所獲席位未過半數，未能獲得多數黨政府地位，只能組建少數黨政府。新一屆聯邦眾議院會期將於5月26日展開。本報綜合報道