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毀法院 尹錫悅兩支持者入獄
南韓總統尹錫悅支持者今年初衝擊首爾西部地方法院，並大肆破壞。首爾西部地方法院昨日就此案首次作出判決，兩名肇事者被判刑。據韓媒報道，首爾西部地方法院當日以涉嫌侵入特殊建築物、損壞特殊公用物品等罪名，分別判處被告金×和蘇×有期徒刑1年6個月和有期徒刑1年。（綜合報道）
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