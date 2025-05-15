兩岸國際

毀法院 尹錫悅兩支持者入獄

南韓總統尹錫悅支持者今年初衝擊首爾西部地方法院，並大肆破壞。首爾西部地方法院昨日就此案首次作出判決，兩名肇事者被判刑。據韓媒報道，首爾西部地方法院當日以涉嫌侵入特殊建築物、損壞特殊公用物品等罪名，分別判處被告金×和蘇×有期徒刑1年6個月和有期徒刑1年。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者