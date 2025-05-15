韓拘兩人 指助華竊薩德資料

南韓傳媒周二引述消息，揭露中國情報機關籠絡南韓現役軍人，試圖竊取薩德導彈防衞系統（THAAD）相關資料，以及核作戰指南、駐韓美軍作戰計劃等情報。韓方已逮捕一名曾在台灣學習和活動的大陸聯絡人和一名南韓現役軍人，前者遭提起拘留起訴，後者則繼續受查。（綜合報道）