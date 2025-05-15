金正恩視察軍訓 撐建科學化體系

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社昨日報道，領袖金正恩周二到人民軍首都防禦軍第60訓練所，觀摩各兵種戰術綜合訓練。他強調建立科學化戰鬥訓練體系的重要性，又指革命武力最迫切的任務是完成戰爭準備。

促完成戰爭準備 報道指出，在訓練幹部大會講習體系下，特種部隊戰術綜合訓練、坦克兵部隊對抗比賽、示範火力協同作戰訓練開展，國防相努光鐵、人民軍總參謀長李永吉和總政治局長鄭京擇等官員陪同金正恩觀摩。金正恩亦會見滿足「全能營」資格標準的人民軍第11軍團下屬部隊戰鬥員，全能營相信是向具備突出戰鬥能力的部隊授予的稱號。

朝中社發布的照片顯示，有士兵操作無人機、狙擊手身穿迷彩吉列裝參演等。南韓傳媒推測，朝軍似乎推廣在俄烏戰場上學到的戰術和武器裝備運用方法。金正恩表示，北韓革命武裝力量負責堅守的最重要戰線是「反帝階級戰線」，當務之急是完成戰爭準備，戰鬥訓練才是頭號革命課題。分析指，所謂反帝階級戰線是指與美國等帝國主義國家的對抗，他此言或為了將北韓派兵援俄正當化。