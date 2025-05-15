烏總統稱將往土國和談 普京未確認赴會

【本報綜合報道】俄羅斯與烏克蘭預計周四在土耳其伊斯坦布爾舉行和談，美國總統特朗普表示，國務卿魯比奧等官員當日會到伊斯坦布爾。烏克蘭總統澤連斯基表示，他只會在俄羅斯總統普京出席下，才會參加周四的和談，但認為對方害怕同他直接對話。俄羅斯克里姆林宮周三確認，俄方代表將如期參與上述和談，未透露人選。

知情人士指，美國中東問題特使威特科夫與俄烏問題特使凱洛格亦會到土耳其，但白宮未有證實。俄方仍未公布派誰出席和談，普京未知會否出席，克里姆林宮發言人佩斯科夫只表示，當普京認為合適就會公布。澤連斯基希望透過談判達成協議無條件停火30日，但如未能談判，預期美歐將向俄羅斯實施嚴厲制裁。他表示，會到伊斯坦布爾等候普京。

美特使：特朗普可到場 凱洛格受訪指，如普京出席和談，特朗普亦會到場，絕對是一次精彩的會晤；又指如美俄烏三國領導人坐下談判，很快就能實現和平。惟法國總統馬克龍警告，如俄羅斯拒絕停火，會支持向俄實施新一輪制裁，包括金融服務、石油和天然氣等，目前正在協調。德國總理默茨亦表示，如普京不同意停火，歐盟會大幅加強制裁。

另一邊廂，克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，一旦總統普京下令，莫斯科就會公布代表團成員名單，又指俄方提出與烏方周四在伊斯坦布爾舉行和談提議仍然有效，其代表團將等待烏克蘭代表團到場。中國外交部發言人林劍周三強調，中方從俄烏衝突爆發第一天起就堅持勸和促談，支持對話談判解決危機，強調各方應為俄烏雙方恢復直接對話創造條件，中方立場一貫明確。此外，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫周二表示，俄美兩國將舉行新一輪雙邊談判，但具體日期尚未確定。