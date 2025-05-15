沙特王儲晤特朗普 允向美投資4.68萬億

當中1.1萬億涉及軍售 另包括AI等 美國總統特朗普與沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼周二在沙特首都利雅得會面，雙方簽署戰略經濟夥伴關係文件，以及涉及國防和能源等多個領域的雙邊協議和合作備忘錄，當中包括沙特將向美國投資6,000億美元（約4.68萬億港元）。

二人簽署的協議涵蓋能源、國防、採礦等領域。白宮指，沙特將向美國投資的項目包括近1,420億美元（約1.1萬億港元）的「史上最大軍售協議」，涵蓋通用電氣燃氣輪機及能源解決方案，以及價值48億美元的波音737-8型客機。另外，沙特公司DataVolt將向美國與人工智能相關的項目投資200億美元（約1,560億港元），用於推進人工智能數據中心和能源基礎設施。特朗普此次訪問，由一眾美國商界領袖隨行，包括億萬富翁馬斯克和OpenAI首席執行官奧特曼。

美再促伊朗答應核協定 伊朗核問題方面，特朗普表明有意與伊朗就限制其核計劃達成協定，但警告耐性有限，並威脅稱：「若伊朗領導層拒絕、並持續攻擊鄰國，那麼我們將別無選擇，只有極限施壓，令伊朗石油出口歸零，正如我之前所做一樣。」特朗普此行雖不會到訪以色列，但他指相信沙特終會加入《亞伯拉罕協議》，與以色列建交。

擬准阿聯酋購大量晶片 特朗普周三轉往卡塔爾訪問，周四前往阿聯酋。他此次中東之行未訪問以色列，重點在於吸引投資，而非中東安全議題。美媒引述消息報道，美國考慮允許阿聯酋從今年起到2027年，每年購買50萬枚英偉達人工智能晶片，其中五分之一將分配予阿聯酋人工智能公司「G42」，其餘供應至在當地設立數據中心的美國公司，可能包括OpenAI。知情人士強調，協議目前未有最終定案，具體細節仍在積極審議，特朗普可能在訪問阿聯酋期間公布有關協議。本報綜合報道