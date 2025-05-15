美稱逾25份貿協正談判 讚台提案好

【本報綜合報道】美國白宮國家經濟委員會主任哈西特周二透露，美國目前有超過25份協議正在談判，總統特朗普結束中東訪問回國後將公布下一份貿易協議。哈西特稱相關協議已接近達成，但未說明協議所涉及的國家。財長貝森特另提到，台灣已提出非常好的提案，同時淡化和歐盟快速達成協議的可能性。

貝森特周二在沙特阿拉伯舉行的沙美投資論壇上表示，他的團隊與日本、南韓、印尼及台灣等亞洲經濟體的貿易談判取得進展。他又指，特朗普在2020年首次對中國大陸貿易戰期間促成的協議，為即將展開的新一輪磋商提供非常好的框架，並非從零開始。被問及陸美貿易談判有沒有禁區時，他稱所有議題都將放上談判桌。

指不尋求與陸全面脫鈎 貝森特重申，美國不尋求與中國大陸全面脫鈎，只針對某些關鍵戰略產業採取選擇性脫鈎政策，如美國在藥物和半導體等領域嚴重依賴外部供應，將把這些產業帶回本土。他認為所有人都認同中國大陸需向以消費為主導的經濟模式轉型，陸美有望實現宏大而美好的經濟再平衡，最理想是能合作推動中國大陸消費市場進一步開放，並增加採購美國產品。