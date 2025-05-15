中美互降關稅生效 內地廠急出貨 船期逼爆

特朗普不排除與華領導人直接談最後細節 中美宣布互相降低關稅，於香港時間周三中午12時01分起生效。內媒指出，外貿企業已開啟「搶運潮」，有內地廠商電話被客戶打爆，專家建議抓住90天窗口期為將來作更多長遠布局。美國總統特朗普受訪指，可能親自與國家主席習近平直接商談中美貿易協議最後細節，但不確定有沒有這個需要。

華對28美實體禁令停90日 特朗普展開中東訪問行程時，在空軍一號專機上接受美媒訪問，訪問內容於周二播出。他表示，美國政府已有一個和中國「非常非常強勁」貿易協議的框架和藍圖，將令中國經濟向美國企業開放，認為對中美來說最令人興奮的事之一就是努力要開放中國。中國商務部昨日晚上宣布，為落實中美經貿高層會談共識，對多間美國企業暫停多項非關稅反制措施，分別於上月4日和9日被列入出口管制名單的28間美國實體，即日起獲暫停禁令90日。

有美媒周一以「特朗普關稅大撤退」為題刊發社論，形容鮮有經濟政策如特朗普的「解放日」關稅那樣，被如此徹底、迅速地否定，且由本人親手捏碎。特朗普當日同意削減對華高額關稅，是他一周內第二次重大讓步。文章認為，特朗普挑起的貿易戰已失敗，正如上周美英達成的貿易協定，與華達成協議更像是他的投降而非勝利。除關稅回調外，雙方未在影響中美關係的實質性貿易問題上作出更大讓步。中方批評英美貿易協議，認為可能被用來將中國產品擠出英國供應鏈，又指國與國之間開展的合作不應針對或損害第三方利益。

蘇州貝昂智能科技股份有限公司聯合創始人章燕向內媒透露，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》公布後，第一時間收到來自美國俄亥俄州採購大客戶的訊息。章燕直言手機都快被客戶打爆了，但考慮到還有很多細節不明朗，故告訴對方先等待海關的詳細執行訊息。但她並未閒着，已開始找船運公司訂艙，但新問題接踵而至，包括一船難求。「運去哪」美線航管人士指需求多但船少了，目前已接近爆艙。

英媒周二指出，中美互減關稅並展開談判的舉措受到市場廣泛歡迎，但這種降溫對恢復能源商品貿易的作用不大。另外，芝加哥顧問公司農業資源總裁巴斯昨日指出，儘管美中雙方暫時休戰，但效果有限，亦不足以令美國大豆在全球最大買家市場恢復價格競爭力。巴斯警告，若美中貿易談判遲遲未能達成協議，美國大豆出口量恐下跌兩成，農民售糧價格也將面臨重挫。

在北京，外交部發言人林劍昨日指出，美方以芬太尼為藉口對中國無理加徵兩輪關稅，中方均第一時間採取反制舉措，措施仍有效。對於美國前駐華大使伯恩斯稱，若在芬太尼問題上不協調，中方必須付出代價，林劍重申芬太尼問題責任在美國自身，美方人士罔顧事實，發表不負責任謬論，中方堅決反對。

華增強管控戰略礦產出口 對於美國新任駐華大使龐德偉就職，林劍表示，中方對中美關係的立場一以貫之，願為龐德偉大使來華履職提供便利。另外，國家出口管制工作協調機制辦公室近日部署開展加強戰略礦產出口全鏈條管控工作，商務部指戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，防範戰略礦產非法外流，需加強管控產供鏈各個環節。本報綜合報道