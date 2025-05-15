抵埗即洗澡 四姑娘山 遊客高山症亡

一名當日曾接載死者到醫院的順風車司機發文表示，上周六上午8時21分抵達出發點後，發現該男子被攙扶出來。根據他多年高原經驗，該男子已經有了典型的高原肺水腫症狀，隨後便用最快速度駕車將一行人送到鎮衞生院。雖然鎮衞生院第一時間搶救該男子，但最終保不住其性命。

內媒周日向四姑娘山鎮衞生院查詢，工作人員表示，上周六死者送院時出現嚴重高山症症狀，搶救一小時後不治，已送往火化。該工作人員建議，如果是初到四姑娘山這樣海拔較高的地方，不要急着洗頭洗澡，要看自己的身體狀況，最好不要做劇烈運動。四姑娘山景區官網亦有提示建議遊客不要劇烈運動，如出現身體不適，請及時向工作人員和撥打電話求助，或盡快前往就近醫院就診。四姑娘山分別由海拔6,247.8米、5,664米、 5,454米、5,355米的四座山峰組成，因長年遭冰雪覆蓋，如同頭披白紗的四名少女，因此得名。