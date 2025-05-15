人臉識別認證需眨眼 盲翁申手機卡遭拒辦

江蘇揚州一名70歲的失明人士周一向內媒投訴指，日前在當地某營運商門市廳辦理手機卡時，因無法睜眼完成眨眼刷臉驗證程序，最後只能以親屬名義開通手機卡。涉事運營商周三回應指，為盡快解決事主遇到的困難，他們於當日上門為其辦理業務。

事主管先生表示，自己出生不久就眼部異常，後來眼球缺失，無法睜眼。本月4日，他在某營運商門市廳辦理手機卡時，雖未攜帶殘疾證，但其眼部殘疾狀況肉眼可見，身份證上照片也可見雙眼緊閉。他質疑門市廳以無法通過人臉識別為由，不能讓其辦卡的做法。

職員稱向視障者供上門服務 內媒其後致電涉事品牌營運商所在分公司，工作人員解釋人臉識別是必要程序，旨在防止新開手機卡被他人盜用。對於類似管先生的特殊用戶是否有其他驗證通道時，工作人員表示不清楚。不過，內媒發現當地該品牌門市廳對此類特殊用戶做法不盡相同，有另一間門市廳工作人員稱辦理手機卡需當事人持有效身份證件，殘疾人士持本人殘疾證，只需拍照留檔，不需人臉識別。

涉事運營商相關工作人員周三再回應稱，管先生當日前往營業廳先辦理補卡業務，因所補手機卡原來留存資料與身份證姓氏不一致無法辦理，後選擇新辦手機卡。對於管先生提及的刷臉認證，工作人員指，實為相關行政部門要求的新入網用戶人像比對環節。管先生當日在營業廳進行訊息採集，但未通過，至於訊息採集為何無法通過，他們還在進一步了解。

對此，管先生表示，所補手機卡確為自己此前實名辦理，姓氏不一致或為溝通中說錯號碼所致。但他強調，辦理過程中，工作人員並未針對其視障情況，提供合情合理便利條件。前述工作人員表示，有為特殊用戶提供上門服務的規定，但事發當日為何未及時落實，還需進一步核查。

政策將規定刷臉非唯一驗證 據悉，下月起實施的《人臉識別技術應用安全管理辦法》已將殘疾人士老年人等群體權益納入技術應用安全規範，規定非必要不得將刷臉作為唯一驗證方式。官媒評論昨日指出，近年除了盲人外，人臉燒傷患者、腦癱、面癱、老年癡呆症患者、唐氏綜合症患者等，都是在刷臉過程中面臨困難的群體，他們的合法權益，不該被刻意忽視。

評論續稱，在非必要不刷臉成為原則的背景下，社會不該讓任何一張臉龐被算法拒之門外。期待所有的公共場所都能盡快做些更人性化的調整，以此重寫科技文明的注腳：技術不該是橫在人間的一把尺，而應是渡人的舟。本報綜合報道