焦柳鐵路 火車撞死人頻生 將安裝防護柵欄

【本報綜合報道】內媒近日報道，焦柳鐵路禾家村至張家界北區間宋家灣村路段，多年來已有至少17人被火車撞斃。中國鐵路廣州局集團公司張家界工務段周一稱報道屬實，承諾未來將在6個區段陸續安裝防護柵欄。

聲明指，鐵路部門決定實施防護柵欄封閉工程，並於今年2月份完成現場踏勘任務。為方便附近村民出行，鐵路部門已在宋家灣村路段附近建造兩處交通涵洞。焦柳鐵路白馬溪至溪口鎮等5個區間、共67公里的防護柵欄封閉工程也將於今年6月陸續開始施工。另外，鐵路部門將聯合地方相關部門深入焦柳鐵路沿線村莊、社區、學校加強路外安全宣傳，加裝或更換安全警示標語，引導沿線群眾增強安全出行意識。

1.5公里內有4曲線彎道

焦柳鐵路是一條山區鐵路，縱貫中國第二、三階梯過渡帶。受山區地形限制，鐵路在宋家灣村形成複雜的線路特徵，總長1.5公里內分布有4個曲線彎道、兩段穿山隧道，沿線樹木不僅阻礙村民的觀察視線，加上火車鳴笛時有時無，被許多村民認為是火車撞人事故頻發的重要誘因。