傳與學生妹誕私生子 富商庭上遭要求認親

【本報綜合報道】台灣宏仁集團總裁王文洋周二被爆料包養學生妹，並誕下私生子，女方提告請求讓兒子認祖歸宗，惟王文洋拒絕，雙方對簿公堂。台北地方法院同日回應，家事案件不公開審理，不便證實或回應媒體提問。王文洋是台灣一代首富、台塑始創人王永慶之子。

台媒報道，宋女去年入稟法院對王文洋提起「確認親子關係存在」訴訟，法院嘗試調解未果，今年1月案件移回審理庭，進入正式訴訟程序。宋女要求超過10億元新台幣（約2.6億港元）的和解條件，王文洋方面拒絕接受，也質疑孩子是否真為王家骨肉。去年底雙方調解不成，法官今年4月已開過一次庭，暫定6月再開庭。

據法律規定，女方若要求驗證孩子和王文洋的DNA（脫氧核糖核酸），必須先提出相當佐證，例如對話、錄音、照片、金流、證人等證明有事實足以合理懷疑王文洋與孩子很可能有血緣關係，才得以聲請採驗比對被告的DNA。惟家事法院實際上甚少強制採驗DNA，大多會徵得當事人同意之下再進行。