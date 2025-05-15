官員開會期間違規飲酒一死

通報內容指，3月21日，河南省信陽市羅山縣委、縣委政法委先後召開深入貫徹中央八項規定精神學習教育部署會。翌日中午，羅山縣委常委、政法委書記李獻林組織可能影響公正執行公務的宴請，共10人出席。席間，李獻林與市紀委駐市委政法委紀檢監察組三級調研員林志友，羅山縣檢察院黨組書記、檢察長段巍巍，羅山縣公安局政委汪海洋，以及羅山縣委政法委副書記夏宇共5人飲用4瓶白酒（燒酒），其中一人同日下午死亡。事後，羅山縣委政法委隱瞞死者飲酒情況，李獻林等人籌錢給死者家屬補償，其中李獻林、段巍巍部分資金是向管理服務對象借用。

多人隱瞞事實遭處分

事發後，河南省委本應給予李獻林開除黨籍、政務撤職處分，因發現其還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，已對其立案審查調查並採取留置措施。其餘有份出席宴會的8人，則分別被給予留黨察看、政務撤職、降職、調職，以及黨內嚴重警告等處分。夏宇則因飲酒後死去而未被通報處理。此外，羅山縣委書記余國芳明因未向上級如實報告，被給予黨內嚴重警告處分。羅山縣副縣長、公安局局長李超因獲邀時未抵制提醒，反安排汪海洋參加，遭黨內警告處分。信陽市委、市委政法委、市紀委監委和羅山縣紀委監委多名主要負責人因履行主體責任、監督責任不力，也分別遭警告處理。