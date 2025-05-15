福田口岸禁煙區 吞雲吐霧無王管
【本報綜合報道】內地多名民眾近日向內媒反映，廣東省深圳市福田口岸前方廣場吸煙情況嚴重，多次投訴情況仍未改善。針對這情況，福田街道辦回應稱，將重新評估並拆除設置不合理的吸煙點位，目前正加強對違規吸煙的勸導工作。
吸煙點使用率低
該廣場位於福田口岸正前方，平日往返深港的旅客絡繹不絕，休憩花壇區域亦經常有人在停留等人。花壇下方張貼有「請不要在廣場吸煙」的提示，但在口岸出口周邊、花壇區域、行人通道卻不時可見有人吸煙。在廣場外圍靠近行車路的垃圾桶旁，設置了多個吸煙點，但使用率用極低。內媒發現，相關工作人員未上前勸喻吸煙者前往吸煙點。
根據2019年頒發的深圳控制吸煙條例規定，公共運輸交通站樓行人出入口外側5米範圍內禁止吸煙。據內媒實地測量，現場吸煙者聚集區與禁煙範圍重疊。福田街道辦回應指，該口岸紅線內區域控煙工作屬於市口岸辦管轄範圍，紅線外區域屬於街道管轄範圍，該街道辦履行屬地管理責任，包括禁煙標識維護、宣傳引導及違規行為勸離。
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