福田口岸禁煙區 吞雲吐霧無王管

吸煙點使用率低

該廣場位於福田口岸正前方，平日往返深港的旅客絡繹不絕，休憩花壇區域亦經常有人在停留等人。花壇下方張貼有「請不要在廣場吸煙」的提示，但在口岸出口周邊、花壇區域、行人通道卻不時可見有人吸煙。在廣場外圍靠近行車路的垃圾桶旁，設置了多個吸煙點，但使用率用極低。內媒發現，相關工作人員未上前勸喻吸煙者前往吸煙點。