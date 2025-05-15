北京落雹如蛋大 車輛橋下避險惹議

致交通擠塞 被斥罔顧他人安全 北京周二日間氣溫超過30℃，但傍晚到夜間多地有雨，部分地區更落大小如雞蛋般的冰雹。當地氣象部門當晚發消息稱，強對流回波可能造成雹災，提醒市民注意安全。部分車輛為躲避冰雹，違停在三環、四環的主路橋下避險，導致後方擁堵嚴重，引起熱議。

北京市氣象台稱，周二夜間天陰有雷陣雨，伴有8級左右短時大風和冰雹，最低氣溫19℃，雷電黃色、大風藍色、冰雹黃色預警生效。氣象部門表示，強對流回波位於房山北部、門頭溝東部、朝陽、豐台、海淀一帶，海淀區雷陣雨天氣中伴有冰雹，尺寸較大，可能造成雹災。

溫差大促使冰雹形成 據統計，從周三下午4時至晚上8時，全市平均降雨量3.1毫米，城區平均2.2毫米；最大降雨量出現在順義北孫各莊28.8毫米；最近一小時最大降雨量為海淀七王墳18.8毫米。預計對流回波繼續向東南方向移動，城區及門頭溝東部、房山、大興、通州有雷陣雨天氣，並伴有8級左右短時大風和冰雹。中國氣象局表示，日間較高的氣溫為冰雹提供了熱力驅動的上升氣流，而高空冷空氣與濕熱氣流的碰撞則構建了冰雹形成的「冰工廠」。這種「上冷下熱」的劇烈對流，加上水氣和動力條件的配合，使得「白天較熱，夜間降冰雹」成為可能。

冰雹導致不少車輛因此受損，有部分車輛為了躲避冰雹停在橋下。不少市民表示，此舉非常不負責任，不僅導致交通擁堵，還置他人安全於不顧；也有網民認為，此舉屬於「緊急避險」，雖然不應鼓勵，但也可以理解。

律師：不應視緊急避險 對此，北京市律師協會交通與運輸法律專業委員會副主任、北京市盈科律師事務所合夥人律師魏鎮勝表示，這種對他人安全造成危害的行為不應被視作「緊急避險」，其違停阻礙交通的行為也已經違反了交通法規，或將面臨罰款、扣分的處罰。同時，後方被堵車輛的車主如果因此受到了損失，也可以要求前方堵路車主來承擔相應的補充賠償責任。本報綜合報道