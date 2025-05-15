兩岸國際

蔡英文丹麥演說 戰爭劇會上首映

台灣地區前領導人蔡英文周二到訪丹麥，並在哥本哈根民主高峰會發表演說，稱民主國家面對不確定性與挑戰，要有新策略確保安全與經濟繁榮，建立韌性是變局中生存關鍵。她又稱，台灣人不因威脅恐懼，將挑戰化為韌性。以戰爭為題材的話題台劇《零日攻擊》獲邀搶先於當日在會上進行世界首映。（綜合報道）
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