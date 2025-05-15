機艦連入釣島領域 華海警指維權巡航

【本報綜合報道】日本傳媒周二引述政府分析指，中國海警直升機本月3日飛入中日有主權爭議的釣魚島領空，是此前日本民間飛機在釣島周邊飛行引發。日本外相岩屋毅同日表示，已要求航運者克制飛行，避免過度刺激中國。中國海警1306艦艇編隊周三再於釣島領海內巡航，強調是中國海警依法開展的維權巡航活動。

日民機再飛島邊引發 報道引述多名政府相關人士和駕駛民間飛機、家住京都的81歲老翁指，他2015年也在釣島周邊飛行，當時並未引發中方對抗措施等問題，故今年1月告知國土交通省那霸機場事務所在釣島周邊再度飛行的意向。國交省和海上保安廳職員暗中多次要求他取消飛行計劃，稱釣島周邊中國船隻增加，情況正惡化，擔憂發生不測事態。

該老翁最終於本月3日上午從沖繩縣石垣島的機場出發，海保巡邏船在釣島周邊關注中國海警船動向。巡邏船用無線電發出警告，稱中國海警船的直升機旋翼開始轉動，老翁的飛機幾乎同時折返。岩屋毅周二在記者會上表示，出於航行安全的目的，相關中央政府部門已告知航運者應考慮安全性。

另外，日本航空自衞隊一架教練機周三下午疑似在愛知縣犬山市入鹿池墜毀，消息指機上當時載有兩人，警方及救援人員已抵達附近調查搜索。